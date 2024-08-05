Смартфоны из этой серии могут иметь современные батареи с кремниевым анодом, ёмкость которых может составлять более 6000 мАч.

OnePlus, известный производитель смартфонов, недавно представил свой первый Android-смартфон с увеличенной аккумуляторной батареей на 5500 мА*ч, который получил название OnePlus Ace 3. Однако для международного рынка он был переименован в OnePlus 12R. Согласно информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, преемник Ace 3/12R будет выпущен под названием OnePlus Ace 5 и может появиться на рынке до конца 2024 года.

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Интересно, что OnePlus Ace 5, вероятно, будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, а не Snapdragon 8 Gen 2, как у его предшественника. Более того, Pro-версия Ace 5, по некоторым данным, будет использовать процессоры следующего поколения — Snapdragon 8 Gen 4. При этом оба устройства, Ace 5 и Ace 5 Pro, могут быть оснащены современными батареями с кремниевым анодом. Ёмкость батареи Ace 5, вероятно, будет составлять не менее 5500 мА*ч, в то время как Ace 5 Pro может получить улучшенную версию батареи от своего предшественника на 6100 мА*ч.

Digital Chat Station также намекает, что OnePlus Ace 5, Ace 5 Pro или оба могут иметь дизайн, аналогичный OnePlus Ace 3 Pro. Получается они могут быть с задней крышкой, которая отделана керамикой, веганской кожей или закалённым стеклом. Кроме того, Ace 5 и 5 Pro могут получить оперативную память объёмом до 24 ГБ.