Это первый случай, когда Pixel 9 Pro Fold был замечен "вживую".

За последнюю неделю в Интернете было опубликовано большое количество подробностей и утечек предстоящего складного смартфона Google — Pixel 9 Pro Fold. После прошлогоднего выпуска Pixel Fold, который имел форм-фактор паспортного типа, Google, похоже, готовится к выпуску своего второго складного устройства, которое, как ведущее, будет иметь дизайн, более близкий к OnePlus Open.

Уже были опубликованы несколько рекламных изображений и даже первый рекламный ролик устройства, что дало представление о том, чего ожидать от Pixel 9 Pro Fold. Кроме того, в сети появились подробности о Pixel Watch 3 и новом зарядном устройстве Google мощностью 45 Вт.

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Однако самое интересное произошло на днях, когда Pixel 9 Pro Fold впервые увидели на улице. Согласно сообщению, фотография устройства была сделана в Starbucks на Тайване. Хотя качество изображения не идеальное, но по очертаниям заметно, что слухи о дизайне устройства подтверждаются. На фотографии видно, что Pixel 9 Pro Fold полностью разворачивается, в отличие от своего предшественника, что указывает на то, что Google, возможно, стремится предложить более крупный и удобный для пользователя дисплей. Кроме того, на фотографии видно два цвета запуска устройства: одно из них — само устройство в цвете Obsidian, а другое — его официальный чехол в цвете Porcelain.

И такие изменения в дизайне может быть попыткой Google предложить более конкурентоспособное устройство на рынке складных смартфонов, где доминируют такие компании, как Samsung и Huawei. При этом Google до сих пор не прокомментировала эту фотографию.