Также он обладает графическим процессором Arm Mali-G610 и 12 ГБ ОЗУ.

Huawei готовится к запуску своего нового смартфона Nova Flip, который состоится 8 августа. Несмотря на множество утечек, раскрывающих детали его экрана, камеры и аккумулятора, информация о системе на кристалле (SoC) устройства так и не была раскрыта. Однако, недавний листинг Geekbench раскрывает данную информацию, продемонстрировав, что Huawei Nova Flip будет оснащён процессором Kirin 8000 SoC.

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Смартфон под кодовым названием PSD-AL00 набрал 1000 и 2419 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6.2 соответственно. Хотя эти результаты не являются выдающимися, они соответствуют средним характеристикам процессора. Kirin 8000 имеет одно ядро Cortex-A77 с тактовой частотой 2,40 ГГц, три ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 2,19 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,84 ГГц. Кроме того, Geekbench сообщает, что устройство оснащено графическим процессором Arm Mali-G610, который предположительно работает на частоте 864 МГц.

Интересно, что согласно листингу Geekbench, эта версия Huawei Nova Flip, похоже, работает на Android 12. Однако это может быть следствием того, что Geekbench неправильно идентифицировал внутреннюю версию Harmony OS от Huawei. Наконец, устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, что, вероятно, является максимальным объëмом памяти, который оно может предоставить.