Он оснащён чипом Honor E1 и настраиваемой системой управления питанием для продления срока службы батареи.

Honor, известный производитель смартфонов, недавно представил свой новый флагманский телефон Magic 6 Pro в Южной Азии. Этот высококлассный смартфон обладает впечатляющими возможностями, которые делают его одним из самых мощных устройств в данном регионе.

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Magic 6 Pro работает на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обычно используется в премиальных флагманских устройствах. Смартфон доступен в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает эффективную работу даже самых ресурсоëмких приложений. Для поддержания нормальной температуры в устройстве используется система охлаждения VC площадью 5052 мм², которая эффективно отводит тепло. Программное обеспечение Magic 6 Pro представлено MagicOS 8.0 на базе Android 14. Honor обещает 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности, что гарантирует актуальность и безопасность устройства в течение длительного времени.

Одной из основных особенностей Magic 6 Pro является его 6,8-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями, адаптивной динамической частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Дисплей поддерживает Dolby Vision и защищён Honor NanoCrystal Shield для дополнительной прочности. Кроме того, он обладает 4320 Гц ШИМ-затемнением, сертификацией HDR 10+, 1,07 миллиарда цветов и 100% поддержкой цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает потрясающую чёткость и точность цветопередачи. Magic 6 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт и быстрой беспроводной зарядки 66 Вт. Кроме того, он оснащён чипом Honor E1 и настраиваемой системой управления питанием для продления срока службы батареи.

Что касается системы камеры, то Magic 6 Pro оснащён тройной камерой, главной из которой является перископический телеобъектив 108 МП, обеспечивающий 2,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум. В дополнение к вышеперечисленному у него установлены 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Система фронтальной камеры состоит из 50-мегапиксельного основного датчика и 3D-датчика глубины, что обеспечивает превосходное качество селфи и видеозвонков. Для улучшения связи телефон оснащён чипом улучшения радиочастота C1+ для лучшего приема сети. Кроме того, он имеет рейтинг IP68 по пыле- и влагозащиты, что гарантирует защиту устройства от внешних воздействий. Magic 6 Pro будет доступен в зелёном и чёрном цветах, а продажи начнутся уже 15 августа.