Samsung Galaxy A16 5G набрал 512 и 1464 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соотвественно.

Samsung, один из ведущих производителей смартфонов, активно работает над расширением своей популярной серии Galaxy A. И недавно в базе данных IMEI и у британского оператора EE был замечен новый смартфон — Galaxy A16 5G. А теперь новое устройство появилось на платформе бенчмаркинга Geekbench, раскрывая ключевые характеристики предстоящей модели.

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Galaxy A16 5G, преемник прошлогоднего Galaxy A15 5G, указан под номером модели SM-A166P на Geekbench. Согласно листингу, смартфон будет оснащён платой с кодовым названием a16xm, которая включает в себя восьмиядерный процессор. Шесть ядер имеют тактовую частоту 2 ГГц, а два других — 2,40 ГГц. Эти данные указывают на то, что Galaxy A16 5G, скорее всего, будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Устройство, протестированное на Geekbench, имеет 6 ГБ оперативной памяти, но при запуске смартфона будут доступны и другие варианты ОЗУ. Galaxy A16 5G будет работать под управлением Android 14 из коробки.

В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench Samsung Galaxy A16 5G набрал 512 и 1464 балла соответственно. Можно сказать, что данные результаты совсем не удовлетворительные для смартфона среднего класса. Платформа для сравнительного анализа не раскрывает никаких дополнительных подробностей о смартфоне.