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СтарыйДед
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version - это разогнанный вариант стандартного SoC.

В рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, опубликованный бенчмарк-платформой AnTuTu, Snapdragon 8 Gen 3, но в версии Leading Version от Qualcomm, вернулся на первую позицию, опередив недавно выпущенные Dimensity 9300+ и Dimensity 9300 от MediaTek. Этот впечатляющий результат был достигнут в сочетании с линейкой RedMagic 9S Pro+.

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RedMagic 9S Pro+, оснащенный слегка разогнанными частотами и современной системой охлаждения, занял первое место в рейтинге флагманов AnTuTu за июль 2024 года с баллом 2 182 401. OnePlus Ace 3 Pro, работающий на обычном Snapdragon 8 Gen 3, занял второе место с баллом 2 103 450. Этот результат доказывает высокую производительность и эффективность флагманского чипсета Qualcomm, даже без дополнительного разгона. MediaTek также показала неплохие результаты в последнем рейтинге AnTuTu. Redmi K70 Extreme Edition, работающий на флагманском чипсете Dimensity 9300+, занял третье место с впечатляющим баллом 2 098 023. Благодаря чему MediaTek может составить серьёзную конкуренцию Qualcomm в сегменте высокопроизводительных смартфонов.

ROG Phone 8 Pro от Asus, который ранее возглавлял многие рейтинги флагманских смартфонов AnTuTu, в этот раз занял четвертое место. Однако его высокие позиции в списке по-прежнему свидетельствуют о его выдающейся производительности и оптимизации для требовательных мобильных игр. AnTuTu составляет этот рейтинг, используя усреднённые баллы устройств за месяц. Чтобы попасть в список, устройство должно пройти не менее 1000 реальных тестов. Стоит отметить, что на результаты тестов влияет множество факторов, поэтому позиции и средние баллы могут меняться каждый месяц.

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