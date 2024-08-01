Однако пока не ясно, касается ли удешевление ноутбуков или оно будет касаться только комплекта разработчиков.

Один из лидеров в области мобильных процессоров, Qualcomm, продолжает расширять своё присутствие на рынке ПК с помощью своих чипсетов Snapdragon X. Эти чипы обеспечивают впечатляющие преимущества, например в таких аспектах, как увеличенное время работы аккумулятора по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако они также имеют недостатки, включая ограниченную совместимость. Для тех, кто заинтересован в системе Windows на ARM, текущие цены могут показаться довольно противоречивыми. Например, мини-ПК Dev Kit стоит не менее $900, базовый ПК Microsoft Surface Copilot+ — $999. Однако Qualcomm обещает, что в ближайшем будущем цены станут более доступными.

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На конференции по доходам компании за третий квартал 2024 года Криштиану Амон, нынешний генеральный директор и президент Qualcomm, объявил, что в 2025 году можно будет получить систему с Snapdragon X всего за $700. Что особенно интересно, Амон заметил, что эта более дешёвая цена не приведет к снижению производительности NPU (нейронного процессора), что означает, что доступные варианты будут способны обрабатывать все задачи искусственного интеллекта на устройстве.

Хотя Амон не уточнил, будет ли данная цена касаться ноутбуков или нового комплекта разработчика, это заявление вселяет надежду на то, что ПК на базе Snapdragon X станут более доступными для широкого распространения. Что касается первых ноутбуков Snapdragon X Plus и X Elite, Qualcomm заявляет, что пока слишком рано говорить об уровне продаж. Однако Амон отметил, что некоторые модели уже распроданы, и компания ожидает, что её бизнес-ПК станет крупнейшей стратегией для Qualcomm.