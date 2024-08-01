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СтарыйДед
Huawei официально объявила о выпуске двух новых планшетов серии MatePad
MatePad Pro и MatePad Air будут представлены уже 6 августа.

Компания Huawei готовится к запуску в Китае двух новых планшетов — MatePad Pro и MatePad Air, которые будут представлены 6 августа. Несмотря на небольшое количество подробностей, Huawei раскрыла некоторые детали дизайна и функций на своей странице Weibo.

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MatePad Pro, согласно изображениям, опубликованным Huawei, будет иметь дизайн с широким дисплеем и высокими рамками. Планшет будет поставляться в комплекте со стилусом и клавиатурой, что делает его удобным для работы и творчества. Оба аксессуара будут поддерживать функцию NearLink для плавного беспроводного соединения, обеспечивающего удобство и мобильность пользователей.

По данным Huawei Central, MatePad Pro может быть оснащён 12,2-дюймовым двухслойным OLED-экраном, который обеспечит высокое качество изображения и насыщенность цветов. Кроме того, планшет будет доступен в трёх цветах: золотой, чёрный и белый, что позволит пользователям выбрать устройство, соответствующее их стилю. MatePad Air, в свою очередь, будет доступен в четырёх цветах: белый, зеленый, сакура-розовый и розовое золото. Его дизайн значительно отличается от предыдущего поколения, демонстрируя горизонтальную ориентацию объективов на задней панели, похожую на Nova 12 Ultra. По слухам, MatePad Air оснащён 11,95-дюймовым дисплеем и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. При этом другие характеристики планшета пока не раскрываются.

С анонсом новых планшетов компания Huawei также объявила о выпуске стабильной версии приложения GoPaint. Это приложение для рисования и создания эскизов в настоящее время проходит бета-тестирование на некоторых планшетах Huawei. С выходом стабильной версии пользователи смогут наслаждаться ещё более широким набором функций и инструментов для творчества на своих планшетах Huawei.

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