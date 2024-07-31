Данная информация получена из отчёта Samsung о производительности за второй квартал 2024 года.

В последнее время ходят слухи о том, что Samsung может отказаться от использования своего новейшего чипа Exynos 2500 в предстоящей серии смартфонов Galaxy S25. Данная информация была основана на информации от известного аналитика Минг-Чи Куо, который ссылался на источника в цепочке поставок. Однако Samsung категорически опровергла эти заявления, и есть несколько причин, по которым стоит ожидать, что Exynos 2500 дебютирует без каких-либо проблем.

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Во-первых, Samsung продемонстрировала Exynos 2500 в своём последнем отчете о доходах, что является необычным шагом для компании, поскольку она обычно не называет невыпущенные продукты в таких документах. Это указывает на то, что Samsung уверена в Exynos 2500 и его узле 3GAP второго поколения. Более того, в отчёте также говорится, что Samsung остались довольны тем, как показал себя 3-нм Exynos W1000 SoC для Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, и планирует продолжить работу над увеличением количества продуктов в этой категории.

Кроме того, пользователь Mapple_Gold, специализирующийся на полупроводниках, утверждает, что Samsung преодолела проблемы с Exynos 2500. Более того, у Samsung есть несколько версий Exynos 2500, с некоторыми изменениями ЦП, включая 1+2+3+4, 2+2+2+4 и 1+4+5. Это говорит о том, что Samsung планирует расширить Exynos на другие продукты, такие как ноутбуки и планшеты, что ещё больше подтверждает уверенность компании в данном чипе.

Хотя Samsung планирует использовать MediaTek Dimensity 9300+ на своих планшетах, смартфонах серии Galaxy S25, скорее всего, продолжит использовать Exynos. Возможно, Exynos 2500 будет использоваться даже во всех версиях серии S25, что ещё раз подтверждает поддержку этого чипа для Samsung.