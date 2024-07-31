Монитор оснащён HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DisplayPort out 1.2, USB Type-A x 2, USB Type-B и аудиовыходом 3,5 мм.

ViewSonic, известный производитель визуальных решений, недавно представил свой новейший сенсорный монитор TD2455, разработанный специально для коммерческих приложений. Этот монитор уже доступен для покупки в Китае по цене 2999 юаней (около 35 500 рублей). Компания обещает, что он обеспечивает отличное сочетание функциональности, производительности и цены.

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TD2455 оснащён 24-дюймовой панелью IPS с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение. Панель IPS имеет широкий угол обзора и стабильную цветопередачу, что делает её идеальным выбором для коммерческих приложений, где требуется высокая точность цветопередачи и широкий угол обзора. Монитор также может показывать статический коэффициент контрастности 1000:1 и уровень яркости 250 нит.

Одним из главных особенностей TD2455 является его 10-точечный ёмкостный датчик, который обеспечивает точное и плавное касание как пальцами, так и стилусом. Это также делает его отличным вариантом для различных коммерческих приложений, таких как стойки регистрации, офисные рабочие станции и образовательные сенсорные платформы, где решающее значение имеют беспроводная интеграция и повышенная производительность. Монитор также поддерживает 8-битный ввод цвета (6-бит + FRC) и предлагает время отклика 6 мс, гарантируя минимальную задержку.

TD2455 оснащён портом USB Type-C с пониженной мощностью (PD 60 Вт), который позволяет одновременно передавать данные, видео и аудио по одному кабелю, а также подавать питание на совместимые ноутбуки. Это значительно повышает удобство его использования. Кроме того, монитор оснащён HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, выходом DisplayPort 1.2, USB Type-A x 2, USB Type-B и аудиовыходом 3,5 мм, обеспечивающими широкие возможности подключения.

Для тех, кто хочет закрепить монитор, TD2455 поддерживает настенное крепление VESA с размером 100x100 мм. Монитор также оснащён двухшарнирной подставкой, которая позволяет плавно регулировать угол наклона от -5 до 60 градусов. Также есть функция Eye ProTech от ViewSonic, которая включает в себя фильтр синего света и ограничения мерцания для снижения нагрузки на глаза и повышения уровня комфорта при длительном просмотре.