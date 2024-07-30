Данный смартфон является первым телефоном Tecno с магнитной беспроводной зарядкой.

Компания Tecno представила новое устройство из серии Camon — Camon 30S Pro. Этот смартфон присоединился к уже выпущенным моделям Camon 30, Camon 30 Premier и Camon 30 Pro, предоставляя пользователям ещё более впечатляющие возможности для создания высококачественных кадров. Главной особенностью Camon 30S Pro является его мощная камера, заключенная в огромный круглый модуль, напоминающий дизайн OnePlus 12R. Основной сенсор Sony IMX896 с разрешением 50 Мп и размером 1/1,56 дюйма обеспечивает высочайшую детализацию и чёткость изображения. Кроме того, камера оснащена оптическим стабилизатором изображением и дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины.

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Фронтальная камера также не разочаровывает любителей селфи: её разрешение составляет 50 Мп, наличие автофокуса и двойной вспышки обеспечивают отличные результаты даже в условиях недостаточного освещения. Tecno Camon 30S Pro предлагает множество функций, направленных на улучшение качества фотографий. Среди них - фирменный алгоритм, обеспечивающий передачу оттенков кожи, различные портретные режимы и ластик на основе искусственного интеллекта, позволяющий удалять нежелательные объекты и людей с фотографий.

Дисплей смартфона также заслуживает внимания. Он представляет собой изогнутую панель AMOLED размером 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Кроме того, он поддерживает ШИМ-регулировку яркости, что обеспечивает комфортный просмотр контента даже в условиях яркого освещения. Под корпусом у Camon 30S Pro располагается процессор MediaTek Helio G100, построенный по 6-нм техпроцессу. Хотя этот чип ещё не анонсирован производителем, Tecno заявляет, что он обеспечивает высочайшую производительность и энергоэффективность. Несмотря на отсутствие поддержки 5G, смартфон использует технологию, которая обновляет сеть 4G до 4,5G, удваивая скорость передачи данных до 300 Мбит/с.

Кроме того, Tecno Camon 30S Pro обладает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу даже при выполнении ресурсоëмких задач. Аккумулятор имеет ёмкость в 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также впервые в истории смартфонов Tecno — беспроводную зарядку. Более того, смартфон имеет магнитный зарядный чехол, который обеспечивает мощность беспроводной зарядки до 20 Вт. Среди прочих особенностей Camon 30S Pro - наличие ИК-бластера, NFC, сканера отпечатков пальцев, двух динамиков с поддержкой Dolby Atmos и FM-радио. Кроме того, на задней панели смартфона расположен красный светодиод, который служит индикатором режима при съемке фотографий, записи видео или зарядке устройства. Camon 30S Pro имеет класс защиты от пыли и влаги IP53. Смартфон работает на базе предустановленной системы Android 14 и доступен в трёх цветах: Interstellar Grey, Pearl Gold и Shi Silver Green. Информация о ценах и доступности устройства будет объявлена позже.