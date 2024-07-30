В ноутбук Maingear ML-17 можно установить до трёх SSD на 4 ТБ PCIe 4.0.

Компания Maingear, известная своими высокопроизводительными игровыми ПК, представила ML-17, преемника популярного ML-16. В отличие от своего предшественника, новый игровой ноутбук делает упор на производительность высокого класса и впечатляющие характеристики, которые наверняка привлекут внимание геймеров.

Основой ML-17 является Intel Core i9 14900HX, топовый процессор из серии Raptor Lake, который имеет 24 ядра и 32 потока. Этот ориентированный на производительность процессор работает в паре с Nvidia RTX 4090, высококлассным графическим процессором для ноутбуков, который обеспечивает достойную производительность для самых требовательных игр и приложений.

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Чтобы решить проблему с тепловыделением, генерируемым этим мощным оборудованием, ML-17 оснащён усовершенствованной системой охлаждения, которая включает в себя девять тепловых трубок, два вентилятора и четыре вентиляционных отверстия. Эта система обеспечивает стабильную температуру даже при длительных игровых сессиях или интенсивных рабочих нагрузках.

Но не только процессор и графический ускоритель делают Maingear ML-17 выдающимся игровым ноутбуком. Они также оснастили его 17,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 240 Гц, G-Sync и поддержкой QHD, что обеспечивает плавный и детализированный игровой процесс. Для беспроводного подключения есть Bluetooth 5.4 и WiFi 7, оба из которых являются новейшими стандартами, обеспечивающими синхронизацию и надёжную связь.

ML-17 питается от аккумулятора ёмкостью 99 Вт*ч с зарядкой 330 Вт. Он обладает мощными динамиками с SoundBlaster Studio Pro и гладким, прочным металлическим корпусом. Этот игровой ноутбук может быть оснащён до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 со скоростью 4800 МТ/с и различными слотами PCIe 4.0 M.2 для твердотельных накопителей ёмкостью до 4 ТБ каждый. Ещё большим плюсом Maingear ML-17 является порт Thunderbolt 5, который обеспечивает двустороннюю пропускную способность до 80 Гбит/с, что обеспечивает высокую скорость передачи данных при редактировании видео или 3D-моделировании.

Учитывая топовые характеристики, Maingear ML-17 находится в дорогом сегменте, со стартовой ценой в 3899 долларов. Однако компания также позволяет пользователям выбирать различные параметры, выбрав необходимые компоненты ноутбука в соответствии со своими потребностями и бюджетом.