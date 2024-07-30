Компания подтвердила, что Note 40x 5G будет оснащён чипсетом Dimensity 6300.

Infinix, весьма популярный бренд смартфонов, недавно подтвердил, что анонсирует свой новый смартфон Infinix Note 40x 5G 5 августа. Компания уже раскрыла несколько подробностей об устройстве, включая дисплей, камеру и цветовые варианты. Теперь Infinix поделилась новыми деталями о предстоящем смартфоне.

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Infinix Note 40x 5G будет оснащён чипсетом Dimensity 6300, который используется в таких моделях, как Oppo A3 Pro, Vivo T3 Lite и iQOO Z9 Lite. Этот чипсет будет работать в паре с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. В качестве графического процессора будет использоваться ARM Mali-G57 MC2. Однако пока неясно, будет ли выпущен вариант с 6 ГБ ОЗУ или с 128 ГБ памяти. Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Ранее компания подтвердила, что Infinix Note 40x 5G будет иметь 6,78-дюймовую IPS LCD-панель с разрешением FHD+. Для безопасности устройство будет оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Спереди Note 40x 5G будет иметь 8-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. Задняя панель устройства может похвастать 108-мегапиксельной основной камерой, что должно обеспечить высокое качество фотографий. Ожидается, что Note 40x 5G будет работать на базе XOS Android 14.

Для аудиофилов смартфон будет иметь двойную акустическую систему с поддержкой DTS Audio, что должно обеспечить высокое качество звука. Infinix Note 40x 5G будет доступен в трёх цветовых вариантах: Palm Blue, Starlit Black и Lime Green.