Устройство, возможно, будет называться «MateBook GT».

Проходящая сейчас выставка ChinaJoy 2024 стала площадкой для анонса инновационных продуктов, включая планшет Lenovo Xiaoxin 12.5. Однако одним из самых интригующих анонсов стало неожиданное появление нового ноутбука от Huawei, который может стать первым игровым ноутбуком компании. Ранее компания Huawei использовала обозначение «GT» для высокопроизводительных продуктов, таких как умные часы WATCH GT и монитор MateView GT. Поэтому, когда на корпусе и упаковке нового ноутбука был виден логотип «GT», это и стало основой предположений о том, что Huawei готовится выпустить свой первый игровой ноутбук.

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Хотя Huawei ещё не раскрыла характеристики устройства, китайские СМИ сообщают, что ноутбук может быть оснащён процессором Intel Core Ultra и зарядкой с мощностью 140 Вт, также как во флагманском Huawei MateBook X Pro. Кроме того, просочившиеся изображения раскрывают несколько интересных деталей дизайна, таких как светящийся логотип Huawei на крышке и дизайн вентиляционных отверстий сзади для эффективного рассеивания тепла. Эти элементы дизайна ещё больше подтверждают теорию об игровом ноутбуке от Huawei.

В настоящее время серия ноутбуков Huawei включает в себя стандартную серию MateBook, MateBook D, MateBook E и MateBook X. Поэтому стоит предположить, что новый ноутбук может называться «MateBook GT», что еще больше подчеркнёт его принадлежность к высокопроизводительной линейке продуктов Huawei. Дата запуска нового игрового ноутбука Huawei остаётся неизвестной, но его анонс на ChinaJoy 2024 уже вызвал большой интерес среди геймеров. Если Huawei действительно выпустит игровой ноутбук, он может стать главным конкурентом для других производителей игровых ноутбуков на рынке.