Oppo Pad 3 также будет обладать схожим дизайном, но с большим количеством цветовых решений.

Ожидается, что Oppo вскоре расширит свою линейку планшетов, представив Oppo Pad 3, который, по слухам, будет иметь много общего с флагманским планшетом OnePlus Pad Pro. Согласно информации от Digital Chat Station, Oppo Pad 3 будет не только обладать похожим дизайном, но и обладать такими же техническими данными, как и его аналог от OnePlus. Однако Oppo выделился, предложив Oppo Pad 3 в золотом и синем цветах, расширив цветовую палитру по сравнению с существующими серым и зелёным вариантами OnePlus Pad Pro. Это позволяет пользователю выбрать устройство, которое лучше соответствует его личному стилю.

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Что касается технических характеристик, Oppo Pad 3, как ожидается, будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Планшет будет иметь цельнометаллический корпус, что придаст ему превосходный внешний вид и ощущение надёжности. Oppo Pad 3, вероятно, будет иметь идентичную конфигурацию OnePlus Pad Pro с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5X) в паре с хранилищем размером до 512 ГБ (UFS 4.0). Будущий планшет будет оснащён 12,1-дюймовым 3K LCD-дисплеем с соотношением сторон 7:5, пиковой яркостью 900 нит и частотой обновления 144 Гц. Дисплей также будет поддерживать Oppo Stylus второго поколения, что позволит пользователям создавать заметки, рисовать и создавать документы намного проще.

Ранее Digital Chat Station упоминал, что Oppo Pad 3 будет оснащён NFC, а также он будет предлагать обмен сообщениями 2.0, который позволит пользователям подключаться к 5G-подключениям, работать со звонками с двумя SIM-картами, получать SMS и многое другое. Данные функции будут интегрированы в ColorOS, что обеспечивает универсальную работу устройства. Oppo Pad 3 будет работать на базе Android 14 и оснащён 13-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Кроме того он будет оснащён четырьмя динамиками, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 9510 мА*ч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.