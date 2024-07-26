Одной из фишек смартфона, является функция AI Elimination, которая удаляет любые нежелательные объекты с изображений.

Компания Honor, известная своими инновационными смартфонами, недавно представила в Китае новое устройство — Honor X60i. Эта модель является преемником прошлогоднего Honor X50i и предлагает ряд улучшений, которые делают её более интересной для пользователей.

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Honor X60i представляет обновлённый дизайн, включающий в себя квадратный модуль камеры на задней панели, соответствующий серии Huawei Pura. Смартфон также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP64, что обеспечивает дополнительную надёжность при использовании в различных условиях. Также одним из главных обновлений Honor X60i является его дисплей. Устройство оснащено OLED-экраном размером 6,7 дюйма FHD+ и пиковой яркостью 2000 нит. Кроме того, дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Ещё одним интересным обновлением является селфи-камера в форме прямоугольника с закруглёнными углами. Его принцип работы похож на Dynamic Island, отображая уведомления и другую информацию. Говоря о "начинке", под корпусом у Honor X60i находится процессор MediaTek Dimensity 6080, который обеспечивает плавную работу устройства. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а также имеется функция виртуального увеличения оперативной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость в 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Что касается системы камер, то Honor X60i имеет 50-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную заднюю камеры, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Одна из интересных функций камеры — AI Elimination, которая позволяет удалять с изображений любые нежелательные объекты. Honor X60i представлен в четырёх цветах: Coral Purple, Cloud Blue, Moon Shadow White и Magic Night Black. Цены на смартфон начинаются от 1399 юаней (около 16 500 рублей) за базовый вариант 8 ГБ + 256 ГБ, конфигурации ОЗУ и хранилища 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ стоят 1599 и 1799 юаней (примерно 18 800 и 21 100 рублей) соответственно. Смартфон будет доступен для покупки на официальном сайте бренда со 2 августа.