Инсайдер раскрыл новый дизайн, характеристики и другие функции серии Pixel.

Подробности о серии Google Pixel 9 уже неоднократно появлялись в сети. Однако последняя информация из надёжного инсайдера Стива Хеммерстоффера (OnLeaks) , возможно, является самым масштабным сливом. Он поделился промо-материалами, раскрывающими, как дизайн, так и характеристики с функциями ИИ. Линейка следующего поколения будет включать в себя: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, что уже подтверждено поисковым гигантом. Google планирует представить свои устройства Pixel следующего поколения 13 августа.

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Линейка Pixel 9 будет доступна в белом, тёмно-сером, светло-сером и розовом цветах. Края будут иметь либо глянцевые, либо полированные, что до конца не ясно. А вот задняя панель будет матовой. Google убрала горизонтальную полосу модуля камеры на задней панели серии Pixel 9, и теперь она не располагается от одного края смартфона к другому. Датчики камеры теперь размещены внутри модуля в форме прямоугольника с закругленными углами. При этом заметно, что данный островок камеры, теперь немного выступает.

Pixel 9 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей Actua, тогда как Pixel 9 Pro будет выпускаться с таким же размером экрана. Pixel 9 Pro Fold имеет 6,3-дюймовый внешний дисплей Actua Front и 8-дюймовый внутренний дисплей Super Actua Flex. Pixel 9 Pro XL, в свою очередь, получит 6,8-дюймовый дисплей Super Actua. Вся линейка Pixel 9 будет работать на чипсете Tensor G4. Стандартный вариант будет комплектоваться 12 ГБ ОЗУ, тогда как Pro, Pro XL и Pro Fold будут обладать 16 ГБ ОЗУ.

Pixel 9 и 9 Pro будут оснащены 50-мегапиксельным основным и 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективами. В дополнение, Pixel 9 Pro и 9 Pro XL ещё оснащены 48-мегапиксельным перископическим телеобъективом. При этом стандартная модель сохранит 10,5-мегапиксельную селфи-камеру, в то время как варианты Pro будут иметь 42-мегапиксельный датчик .Pixel 9 Pro Fold получит тройную заднюю камеру будет включать 48-мегапиксельную основную камеру, 10,5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10,8-мегапиксельный телеобъектив. Также у него будет 10-мегапиксельная селфи-камера.

Google предлагает семь лет обновлений для всех смартфонов серии Pixel 9. Они будут предоставлять режим экстренной помощи SOS, который предупредит о любой критической ситуации, а также, как утверждается, он будет противостоять вредоносным ПО и фишингу. Компания также утверждает, что всё устройства данной линейки разработаны для ИИ. Будущие устройства, конечно же, будут поставляться сразу с Gemini AI и Circle to Search. Серия Pixel 9 также будет обладать функцией Pixel Screenshots. И стоит упомянуть, что Pixel 9 Pro XL, а может и остальные модели, будут поставляться с кабелем USB-C — USB-C длиной 1 метр.