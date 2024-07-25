В сравнении с предшественником, у смартфона будет более тонкий дизайн, более ёмкая батарея и многое другое.

Ожидается, что Oppo, уже один из ведущих производителей смартфонов, представит свою новую серию Find X8 на китайском рынке в ближайшем будущем. Согласно слухам, серия будет состоять из трёх моделей: стандартного Find X8, версии Pro и версии Ultra. Первые две модели, скорее всего, будут оснащены процессором Dimensity 9400 и могут дебютировать уже в октябре этого года. Однако наиболее интересной моделью серии является Find X8 Ultra, которая, по слухам, выйдет в первом квартале 2025 года.

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Недавно Чжоу Ибао опубликовал на Weibo видео, в котором он пообщался с менеджером по продукции серии Oppo Find, который поделился некоторыми подробностями о Find X8 Ultra, полученных от инженеров-конструкторов устройства. Согласно этой информации, Find X8 Ultra будет тоньше предшественника Find X7 Ultra. Его толщина составляет всего 9,5 мм. Кроме того, выступ модуля камеры будет меньше, чем у Find X7 Ultra, что должно сделать устройство более удобным для использования.

Ёмкость аккумулятора Find X8 Ultra будет больше, чем 5000 мА*ч у Find X7 Ultra, но при этом она будет меньше 6000 мА*ч. Серия Find X8 также будет иметь класс защиты IP68 и корпус из чистого стекла, вероятно, с матовым стеклом AG, обеспечивающим премиальную текстуру и ощущение. Find X8 Ultra будет оснащён OLED-панелью с микроизгибами со всех четырёх сторон. Ожидается, что дисплей будет иметь разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране. Устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4 и, как ожидается, будет поддерживать спутниковую связь, что является двукратным шагом вперед в технологиях связи.

Задняя панель Find X8 Ultra будет иметь четверную камеру, состоящую из четырёх 50-мегапиксельных камер. Как и его предшественник, X8 Ultra будет обладать двумя перископическими телеобъективами, что должно обеспечить превосходные возможности зума. Однако камера IMX858 предыдущих моделей может быть недоступна в X8 Ultra.