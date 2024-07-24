Данная серия будет оснащена 50-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной основной камерой с 50-мегапиксельными сенсорами.

В преддверии официального запуска Vivo начала раскрывать детали своих новых смартфонов Vivo V40 и V40 Pro. Официальная страница серии V40, размещенная на веб-сайте Vivo, подтвердила основные характеристики камеры устройства, которая была создана совместно с ZEISS.

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Одной из главных особенностей моделей серии V40 станет впечатляющая камера. Согласно изображениям, опубликованным на сайте, одна из моделей серии будет оснащена 50-мегапиксельным фронтальным сенсором и тройной камерой на задней панели с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX921. Дополнять модуль будут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная телефотокамера IMX816 с 2-кратным оптическим зумом. Скорее всего, эти характеристики принадлежат Vivo V40 Pro. Устройство также будет иметь изогнутую OLED-панель и камеру овальной конструкции с кольцевой светодиодной вспышкой внутри. Кроме того Vivo V40 Pro был замечен в базе данных Geekbench с чипом Dimensity 9200 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и системой Android 14.

Также утверждается, что серия Vivo V40 будет оснащена аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Компания утверждает, что при толщине 7,58 мм серия V40 будет одной из самых компактных с аккумулятором такой ёмкости. Кроме того, обе модели, вероятно, будут иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Vivo V40 и V40 Pro будут доступны в двух цветах: Titanium Grey и Ganges Blue. Кроме того, Vivo V40 также будет доступен в версии Lotus Purple. По некоторым соображениям Vivo V40 Pro может быть переименованной или улучшенной версией китайского Vivo S19 Pro. Данная вероятность имеет смысл в связи с тем, что Vivo V40, работающий на базе Snapdragon 7 Gen 3, который уже доступен в Европе, представляет собой слегка измененную версию китайского Vivo S19.