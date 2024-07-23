Xiaomi 14T Pro будет использовать тот же датчик Omnivision OV50H, что и Xiaomi 14.

Xiaomi готовится выпустить свою долгожданную серию 14T, которая обещает значительные обновления и улучшения по сравнению с предшественниками. Последние данные, полученные от XiaomiTime, раскрыли характеристики камеры Xiaomi 14T и 14T Pro, демонстрируя приверженность компании предоставлению высококачественных фотографий.

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Xiaomi 14T Pro будет оснащён тройной задней камерой, а топовая модель может похвастаться датчиком изображения Omnivision OV50H. Этот датчик, также используемый в Xiaomi 14, известен своей исключительной производительностью при слабом освещении и автофокусировкой. OV50H предлагает разрешение 50 мегапикселей, высокоскоростную съëмку 12,5 мегапикселей со скоростью 120 кадров в секунду и возможности расширенного динамического диапазона (HDR) со скоростью 60 кадров в секунду. Это обновление позволит 14T Pro снимать более качественные фотографии и видео по сравнению с его китайским аналогом Redmi K70 Ultra, который использует датчик Sony IMX906.

Xiaomi 14T Pro также будет оснащён 50-мегапиксельной телефотокамерой от Samsung (SK5JN1) и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком от Omnivision (OV13BUltra). Эта конфигурация, разработанная в сотрудничестве с Leica, демонстрирует фокус Xiaomi на обеспечении исключительной производительности камеры в серии T. Стандартный Xiaomi 14T будет иметь схожие характеристики камеры, основным отличием будет использование датчика Sony IMX906 вместо OV50H.

Ожидается, что Xiaomi 14T и 14T Pro будут оснащены фронтальной камерой Samsung S5KKD1. Хотя ходят слухи о запуске в августе вместе с MIX Flip, официальная дата релиза не подтверждена.