Xiaomi MIX Flip будет конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Flip 6, Vivo X Flip, OPPO Find N3 Flip.

Компания Xiaomi провела грандиозное мероприятие в Китае, где представила ряд новых продуктов, включая смартфоны и носимые устройства. Одним из самых ожидаемых анонсов стал Xiaomi MIX Flip — первый складной смартфонный бренд в форм-факторе раскладушки. Данное устройство целенаправленно конкурирует с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Flip 6, Vivo X Flip, OPPO Find N3 Flip и другими на внешнем рынке.

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Главной фишкой Xiaomi MIX Flip является его большой 4,01-дюймовый дополнительный дисплей, который является самым большим в сегменте. Этот экран окружён симметричными рамками со всех сторон и предлагает обновления 120 Гц, разрешение 1,5K и пиковую яркость 3000 нит. Для защиты от повреждений Xiaomi дополнительно защитила экран стеклом Dragon Crystal Glass. Дополнительный экран также оснащён специальным динамиком и микрофоном, позволяющим пользователям управлять звонками, не открывая устройство. Он поддерживает полноразмерную клавиатуру, интеллектуальные разделы, полноэкранную фотографию и другие функции, делающие его функциональным и красивым. Основной внутренний экран Xiaomi MIX Flip имеет размер 6,86 дюйма и те же характеристики, что и дополнительный дисплей. Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, установленным в кнопке питания сбоку. MIX Flip лёгкий, весит всего 192 грамма и имеет толщину 15,99 мм в сложенном виде.

Под корпусом Xiaomi MIX Flip установлен современный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 SoC, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ хранилищем UFS 4.0. Для эффективного рассеивания тепла устройство оснащено 3D-камерой охлаждения. Раскладушка питается от батареи ёмкостью 4780 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. С точки зрения программного обеспечения, MIX Flip работает на Android 14 на базе HyperOS. Что касается системы камер, то MIX Flip может похвастаться фирменными камерами от Leica, состоящими из 50-мегапиксельного основного датчика OIS и 50-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным зумом. Внутренний экран имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру, размещённую в отверстие. Устройство оснащено режимом Master Portrait, а также может производить съëмку на четырёх разных фокусных расстояниях.

Xiaomi MIX Flip будет доступен в белом, фиолетовом и черном цветах. Цены начинаются от 5999 юаней (около 72 000 рублей) за модель 12 ГБ + 256 ГБ, тогда как 12 ГБ + 512 ГБ стоит 6499 юаней (примерно 78 000 рублей). Вариант 16 ГБ + 1 ТБ стоит 7299 юаней (около 88 000 рублей). Складной телефон поступит в продажу с 23 июля, и его выход, конечно же, привлечёт много внимания в сегмент складных устройств на рынке смартфонов.