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СтарыйДед
Представлен складной смартфон Xiaomi MIX Fold 4 с двусторонней спутниковой связью
Срок службы шарнира Xiaomi MIX Fold 4 составляет 500 000 складываний.

Xiaomi только что представила два новых складных смартфона, включая первый в истории бренда телефон-раскладушку и горизонтальный складной телефон четвертого поколения — Xiaomi MIX Fold 4. Эта модель является преемником прошлогоднего Fold 3 и готова конкурировать с такими новинками, как Galaxy Z Fold 6 и Honor V3. В данной статье будет рассмотрен только Xiaomi MIX Fold 4.

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Данный смартфон получил ряд значительных обновлений по сравнению с предшественником. Модуль задней камеры стал больше, а нижний край приобрел плавные изгибы. Кнопка питания теперь совмещена со сканером отпечатков пальцев Godix, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании.

Компания Xiaomi уделяет особое внимание надёжности своих устройств. MIX Fold 4 оснащён фирменным шарниром Dragon Bone Engine 2.0, который призван повысить устойчивость и сохранить компактность устройства. Такой шарнир рассчитан на 500 000 циклов складывания, а для снижения веса используется высокопрочная карбоновая конструкция T800H. В сложенном состоянии Xiaomi MIX Fold 4 его толщина составляет 9,47 мм, а в разложенном - 4,59 мм, что по параметрам рядом с Honor Magic V3. Телефон весит 226 граммов и имеет защиту от воды по стандарту IPX8.

Внешний дисплей Xiaomi MIX Fold 4 с изогнутыми краями имеет размер 6,56 дюйма. Внутренний дисплей впечатляет размером 7,98 дюйма и разрешением 2488 x 2224 пикселей. Оба экрана основаны на OLED-панелях, поддерживают частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 3000 нит и используют HDR10+, HDR Vivid, а также Dolby Vision для максимально ярких и реалистичных изображений. Внутренний экран имеет дополнительную защиту в виде сверхтонкого стекла, а также оборудован охлаждением под дисплеем.

Кроме того Xiaomi MIX Fold 4 оснащён уникальными камерами под брендом Leica. Модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 50-мегапиксельный портретный телеобъектив с 2-кратным зумом, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и, в завершении, 50-мегапиксельную перископическую камеру с 5-кратным зумом. Данный смартфон имеет различные функции Leica, такие как фильтры, стили фотографий и многое другое. Такая камера позволяет пользователям получать высококачественные фотографии и видео в различных условиях.

Говоря о самом главном, Xiaomi MIX Fold 4 работает на Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем до 1 ТБ. Такое мощное аппаратное обеспечение обеспечивает плавную работу при любых задачах, включая множество игр и обработки мультимедиа. Складной телефон оснащен аккумулятором ёмкостью 5100 мА*ч, который можно заряжать с помощью проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. У него имеется сверхтонкая система VC для отвода тепла, которая помогает поддерживать оптимальную температуру устройства при интенсивной работе.

С точки зрения программного обеспечения он работает на HyperOS. В ней предусмотрены различные функции искусственного интеллекта, которые позволяют совершенствовать пользовательский опыт и повышать производительность устройства. Кроме того, Xiaomi MIX Fold 4 оснащён двусторонней спутниковой связью, которая позволяет получать и отправлять текстовые сообщения, когда сотовая сеть недоступна. Эта функция особенно полезна для пользователей, которые часто находятся в отдаленных регионах.

Что касается цены, то Xiaomi MIX Fold 4 стоит от 8999 юаней (примерно 108 000 рублей) за базовую версию 12 ГБ + 256 ГБ. Конфигурации 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ стоят 9999 юаней (примерно 120 000 рублей) и 10999 юаней (примерно 132 000 рублей) соответственно. Складной телефон появился в чёрном, белом и синем цветах.

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