Новый флагманский смартфон, можно легко отремонтировать собственноручно.

HMD, финская компания, продолжающая наследие Nokia, наконец-то представила свой новый флагманский смартфон — Skyline. После волны слухов устройство, наконец, было выпущено, и оно, как и ожидалось, основано на дизайне Nokia Fabula, известным благодаря моделям серии Lumia.

Skyline — самый мощный смартфон, созданный компанией HMD на сегодняшний день, и он обладает удивительной ремонтопригодностью — отличительной чертой HMD Skyline, которая позволяет пользователям легко заменять такие компоненты, как экран, аккумулятор и порт зарядки, с помощью стандартных комплектов iFixit. HMD утверждает, что устройство можно отремонтировать менее чем за десять минут благодаря конструкции «ремонтопригодности второго поколения». Запасные части доступны напрямую от HMD, что делает ремонт устройства доступным и удобным для пользователей.

реклама

Раз речь зашла о ремонтопригодности, то стоит сразу упоминать и цены. Если стоимость самого HMD Skyline составляет 399£, 499€ или 499$, то если устройство сломалось и его нужно самостоятельно починить, то можно купить дисплей за 95$, крышку аккумулятора за 30$, аккумулятор за 25$ и зарядку порта за 20$. Но для начала следует приобрести комплект для ремонта от iFixit, который обойдется дополнительно в 5$.

Под корпусом Skyline располагается процессор Snapdragon 7s Gen 2 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Варианты хранения варьируются от 128 до 256 ГБ со слотом для карты microSD, который позволяет увеличить память до дополнительных 512 ГБ. Спереди он оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. В экране есть круглое отверстие, в котором располагается фронтальная камера на 50 МП для селфи.

Телефон имеет тройную камеру на задней панели, состоящую из 108-мегапиксельного основного датчика, 13-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телеобъектива с 4-кратным зумом. Он также оборудован AI Capture Fusion от HMD, которое максимизирует детализацию фотографий. Skyline питается от аккумулятора ёмкостью 4600 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную магнитную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт. Одна из удивительных функций HMD Skyline — «Режим детоксикации», который ограничивает уведомления и доступ к настройкам сетей для тех, кто ищет цифровую детоксикацию. Сбоку есть настраиваемая кнопка для быстрого доступа к постоянным приложениям и функциям.