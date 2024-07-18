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СтарыйДед
Xiaomi анонсирует ограниченную серию смартфона Redmi K70 Ultra Champion Edition в стиле Lamborghini
Он имеет логотип суперкара Lamborghini Essenza SCV12 в форме буквы Y рядом с логотипом гоночного щита.

Компания Xiaomi готовится к запуску нового смартфона Redmi K70 Ultra 19 июля, и в преддверии этого события было объявлено о выпуске серии под названием Redmi K70 Ultra Champion Edition. Эта модель вдохновлена высокими скоростями и мировыми гонками, что отражено в её дизайне. Redmi K70 Ultra Champion Edition позаимствовал дизайнерские идеи в предыдущих моделях K70 Pro Champion Edition и может соответствовать логотипу суперкара Lamborghini Essenza SCV12 в форме буквы Y рядом с логотипом гоночного щита SQUADRA CORSE. Смартфон будет доступен в двух ярких цветах: зелёном и жёлтом. 

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Ограниченная серия Redmi K70 Ultra Champion Edition ориентирована в первую очередь на эстетические аспекты, предоставляя фанатам возможность стать обладателями устройства с уникальным дизайном. Хотя Xiaomi ещё не представила подробные характеристики этой модели, ожидается, что аппаратное обеспечение будет соответствовать стандартному варианту. Однако ограниченная серия может предоставляться с улучшенными вариантами памяти.

В основе Redmi K70 Ultra лежит чипсет MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечивает высочайшую производительность и плавную работу даже при самых ресурсоëмких играх и приложениях. Поддержка OLED-дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц гарантирует яркое и чёткое изображение с плавной анимацией. 

Разработка дисплея велась совместно с TCL, но точный размер пока не разглашается.  Важным преимуществом является использование ШИМ-затемнения 3840 Гц, которое, по заявлению Xiaomi, обеспечивает защиту для глаз в условиях слабого освещения, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании устройства. 

Система камер Redmi K70 Ultra включает в себя основной 50-мегапиксельный датчик Sony IMX906, который гарантирует чёткие и яркие фотографии даже в условиях недостаточного освещения. К нему добавится 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик для расширенного обзора и 2-мегапиксельный макродатчик для снимков мелких деталей. Redmi K70 Ultra станет первым смартфоном Redmi, использующим разработанный Xiaomi алгоритм обработки изображений AISP, который значительно повышает общую производительность камеры, делая снимки более естественными и детализированными.

Redmi K70 Ultra  получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч,  что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 120 Вт позволит быстро восстановить заряд аккумулятора.  Смартфон также получил сертификат защиты от пыли и воды IP68. 

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