Презентация по релизу Snapdragon 7s Gen 3 может состояться 30 июля.

Redmi, суббренд Xiaomi, известный своими доступными смартфонами, по сообщениям, работает над новой серией Redmi Note 14. Согласно недавнему посту от инсайдера Digital Chat Station, серия Redmi Note 14 может быть оснащена совершенно новым процессором Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm.

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Сообщается, что один из будущих смартфонов серии Redmi Note 14 Pro будет оснащён изогнутым по обеим сторонам экраном, имеющим разрешение 1,5К и 50-мегапиксельной тройной системой камер, с флагманским дизайном линз. Эти детали указывают на то, что Redmi Note 14 Pro или 14 Pro+ будут конкурировать с Realme 13 Pro+, который, в свою очередь, оснащён чипом Snapdragon 7s Gen 2 в паре с перископической камерой Sony IMX882 (LYT-600) 3X.

Snapdragon 7s Gen 3, как показывает прогноз, будет иметь улучшенную производительность по сравнению с предыдущим поколением Snapdragon 7s Gen 2. Однако он будет сравнительно менее мощным, чем чипсеты Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3. Qualcomm недавно подтвердила, что проведёт презентацию 30 июля, и хотя подробности мероприятия ещё не подтверждены, следует, что на нём как раз будет представлен Snapdragon 7s Gen 3.

Новый процессор Snapdragon 7s Gen 3, вероятно, будет обладать улучшенной энергоэффективностью, более высокой тактовой частотой и улучшенной обработкой изображения по сравнению с его предшественником. Это может привести к повышению производительности камеры, более плавной работе пользовательского интерфейса и более продолжительному времени автономной работы смартфонов серии Redmi Note 14.