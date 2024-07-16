Snapdragon 7s Gen 3 набрал 1157 и 3157 в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Предшествующий процессор среднего класса от Qualcomm, Snapdragon 7s Gen 3, появился в базе данных Geekbench, продемонстрировав результаты, которые можно охарактеризовать как невыразительные. Традиционно, чипы Qualcomm с суффиксом "s" в названии означают небольшое понижение производительности по сравнению с их аналогами без "s". Похоже, что Snapdragon 7s Gen 3 не станет исключением из этого правила.

реклама

Согласно результатам Geekbench 6.3, Snapdragon 7s Gen 3 набрал 1157 и 3157 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Эти цифры практически идентичны результатам стандартного Snapdragon 7 Gen 3, который набрал 1147 и 3129 баллов. Сравнивая с его предшественником, Snapdragon 7s Gen 2, новый чип предлагает скромное улучшение производительности - 15% прироста в одноядерной и 12% прироста в многоядерной производительности. Такие показатели соответствуют ожидаемым итерациям поколений для процессоров среднего уровня, не вызывая особого ажиотажа.

Snapdragon 7s Gen 3 будет иметь трехкластерную архитектуру с основным ядром на частоте 2,5 ГГц, тремя производительными ядрами на частоте 2,4 ГГц и четырьмя эффективными ядрами на частоте 1,8 ГГц. По слухам, для повышения производительности SoC будет использоваться ядро Arm Cortex-A720. Графическая обработка будет выполняться графическим процессором Adreno 810 с тактовой частотой 480 МГц. Geekbench показывает, что Snapdragon 7s Gen 3, скорее всего, будет принадлежать к среднему классу Qualcomm. Пользователям не стоит ожидать какого-либо значительного прироста производительности. Хотя это пока не подтверждено, Snapdragon 7s Gen 3 может дебютировать вместе со смартфоном Redmi Note 14 Pro, поскольку его предшественник, Redmi Note 13 Pro, оснащён Snapdragon 7s Gen 2 SoC.