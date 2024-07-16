Данный смартфон будет работать на чипсете Unisoc T765 и иметь всего 128 ГБ внутренней памяти

Компания Meizu недавно представила в Китае новый бюджетный аппарат под названием Blue 20 AI. Это первый смартфон бренда, созданный на базе искусственного интеллекта, и его стоимость составит всего 1000 юаней (около 12 000 рублей). Разработанный совместно с China Mobile, телефон предлагает впечатляющие характеристики, включая длительное время автономной работы, хорошую производительность и большой экран.

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Хотя Meizu еще не подтвердила официальные спецификации устройства, согласно информации от "WHY LAB" на Weibo, Blue 20 AI оснащён 6,52-дюймовым IPS LCD дисплеем с каплевидным вырезом. Он имеет разрешение FHD+ и частоту обновления 90 Гц. На передней панели телефона расположен 8-мегапиксельный сенсор, а на задней панели — 50-мегапиксельная основная камера. Хотя это не самые высокие показатели на рынке, они вполне достаточны для большинства пользователей, которые ищут качественную камеру в бюджетном смартфоне.

Blue 20 AI работает на базе чипсета Unisoc T765, который обеспечивает достойную производительность и энергоэффективность. Телефон будет доступен в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, а также имеется возможность расширения внутренней памяти с помощью слота для карт microSD. Одной из главных особенностей Blue 20 AI является его аккумулятор ёмкостью 5010 мА*ч, который обеспечивает длительное время автономной работы. Кроме того, телефон поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Blue 20 AI также оснащён другими функциями, такими как Flyme AIOS, которая предлагает интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта, два динамика для улучшенного звучания и среднюю рамку из пластика, а заднюю крышку — из стекла. Толщина телефона составляет всего 8,3 мм, что делает его удобным для использования одной рукой.

Хотя Meizu подтвердила, что Blue 20 AI - это телефон стоимостью 1000 юаней, точная цена двух его вариантов пока не разглашается. Телефон будет доступен в трёх цветах: Obsidian Black, Meiye Purple и Haoyue White. Хотя бренд, как сообщается, готовится выпустить телефоны под брендом Note на мировом рынке, но точная дата выхода Blue 20 AI на рынки за пределами Китая пока неизвестна.