Это будут чипы для быстрой зарядки, для управления питанием, для улучшения сигнала и для независимой обработки дисплея.

Redmi продолжает постепенно раскрывать детали о предстоящем Redmi K70 Ultra, хотя официальная дата запуска на китайском рынке пока не подтверждена. Согласно последней информации, полученной от надёжного информатора Digital Chat Station, K70 Ultra станет самым технологически продвинутым устройством Redmi, оснащённым поддержкой чипов на базе процессора MediaTek Dimensity 9300+.

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Среди этих чипов - G1 для управления питанием, Surge P2 для быстрой зарядки, D1 для независимой обработки дисплея и T1 для улучшения сигнала. Xiaomi уже несколько лет использует собственные чипы в телефонах Redmi, но K70 Ultra, похоже, будет обладать наибольшим количеством фирменных технологий, что способствует достижению компанией инноваций и повышению пользовательского опыта.

Помимо данной информации известно, что Redmi K70 Ultra будет оснащён 1,5K C8+ плоским экраном от TCL Huaxing, который обеспечивает частоту обновления 144 Гц и сверхвысокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц. Кроме того, поддержка DC-затемнения гарантирует постоянное управление яркостью при более низкой настройке яркости, что обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях. Дизайн Redmi K70 Ultra также привлекает внимание. Прочная металлическая рама и стеклянная задняя крышка придают устройству премиальный внешний вид. Система задней камеры основана на 50-мегапиксельном основном датчике с оптической стабилизацией изображения (OIS), что обещает высокое качество фотографий и видео. Ожидается, что телефон будет доступен в трёх цветах: белом, чёрном и фиолетовом.

Кроме того, Redmi K70 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, телефон имеет сертификат защиты от пыли и воды IP68, что гарантирует его прочность и надёжность в различных условиях эксплуатации. Ожидается, что Redmi K70 Ultra дебютирует вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip в конце этого месяца в Китае. Хотя K70 Ultra может остаться эксклюзивом для китайского рынка, поклонники Xiaomi по всему миру могут рассчитывать на выпуск улучшенной версии телефона с лучшими камерами под названием Xiaomi 14T Pro. Это устройство, вероятно, будет оснащено аналогичными технологиями, что и K70 Ultra, но с дополнительными улучшениями в области фотографии и видеосъёмки.