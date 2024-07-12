Предстоящие складные устройства от Huawei могут иметь квадратные модули на задней крышке.

Компания Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке складных телефонов, недавно представив модель Pocket 2 — первый дизайн раскладушки с массивом из четырёх камер на внешней стороне. Теперь, благодаря патентам, поданным в китайский CNIPA, можно увидеть будущее серийных телефонов Huawei.

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Патенты раскрывают четыре возможных вариантов дизайна, которые Huawei может использовать для своих будущих складских устройств. Хотя патенты не гарантируют идентичный вид конечных устройств, однако, они предоставляют намёки о направлении дизайна компании. Один из патентов показывает два круглых кольца на внешней стороне телефона, расположенных горизонтально, что отличается от вертикальной конфигурации Pocket 2. Другой интересный патент показывает раскладку с двумя вырезами разного размера, расположенными по диагонали. В большем вырезе, предположительно, находится внешний дисплей, а в меньшем - возможно, камеры. Это решение может предложить более эффективное использование пространства и улучшенную эргономику.

Huawei также, похоже, экспериментирует с квадратными модулями камеры вместо круглых. Один из патентов показывает раскладушку с двумя квадратными рамками сзади, расположенными горизонтально, а не круглой формой. В другом дизайне квадратные рамки расположены по диагонали в большем и меньшем размере, аналогично круглому дизайну. Эти патенты свидетельствуют о том, что Huawei рассматривает возможность отхода от конструкции с двумя кольцами, используемой в Pocket 2.

Пока неизвестно, будут ли эти решения реализованы в устройствах упрощения, но они представляют собой интересный взгляд на разработку компании складного телефона. Huawei, очевидно, стремится к инновациям и экспериментам в дизайне, чтобы предлагать использовать уникальные и функциональные устройства.