AYANEO официально раскрыла характеристики портативной игровой консоли Pocket EVO.

Официально анонсирована AYANEO Pocket EVO Android — новая портативная игровая консоль, сочетающая в себе мощность, портативность и инновационный дизайн. Эта консоль, основанная на дизайне AYANEO 2 и 2S, предлагает тонкий и лёгкий корпус весом около 400 граммов, что делает её надежным компаньоном для геймеров в дороге.

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Одной из главных особенностей Pocket EVO является её 7-дюймовый 1080p OLED-дисплей с плавной частотой обновления 120 Гц и безрамочным полноэкранным дизайном. Под корпусом Pocket EVO установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, который охлаждается активной системой охлаждения мощностью 15 Вт. Это гарантирует бесперебойную работу даже самых требовательных игр. Кроме того, Pocket EVO позиционируется как первый в отрасли карманный Android-компьютер, оснащенный большим джойстиком Холла, который обеспечивает точное управление и диагональное расположение кнопок для комфортной игры.

Геймеры также могут ожидать знакомый и приятный гул, благодаря имеющемуся вибромотору HD, аналогичного тому, что используется в Nintendo Switch и ROG Ally. Это дополнительный уровень погружения в знакомый игровой процесс. Pocket EVO также оснащена большой батареей ёмкостью более 8000 мА*ч, что обеспечивает длительные игровые сессии без необходимости частой подзарядки.

Что касается программного обеспечения, Pocket EVO поставляется с предустановленным настольным лаунчером AYA Home и программным обеспечением для управления AYASpace. Этот программный пакет использует широкий спектр возможностей настройки, включая настройку режима производительности, управление библиотекой игр, маскировку устройства для конфиденциальности и тонкую настройку отображения кнопок для персонального игрового опыта.