Стало известно, что Redmi K70 Ultra выйдет в этом месяце, но точная дата неизвестна.

Redmi K70 Ultra, который, как утверждается, является «самой совершенной работой компании на сегодняшний день», официально выйдет в этом месяце. Предварительные заказы уже открыты, и пользователям, которые сделают заказ, получат в подарок Redmi Smart Band 2. Redmi K70 Ultra разработан с акцентом на улучшение трёх аспектов для обеспечения наилучшего возможного игрового опыта: чистой производительности, баланса между частотой кадров в игре и энергоэффективностью, а также собственной разработки функциональности суперкадра и суперразрешения.

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Чтобы достичь этих целей, Redmi K70 Ultra оснащён чипом MediaTek Dimensity 9300+, который, согласно предыдущим утечкам, набирает 2242 и 7237 баллов в одноядерном и многоядерном тесте Geekbench соответственно. Кроме того, устройство набрало 2,22 миллиона баллов на AnTuTu и может запускать «Genshin Impact» в режиме 1,5K + 120 Гц. Redmi K70 Ultra также оснащён независимым графическим чипом, который помогает улучшить игровой опыт без использования большого количества ресурсов.

Redmi K70 Ultra будет использовать дисплей C8+, совместно разработанный Xiaomi и TCL Huaxing. Согласно заявлению компании, световая эффективность панели достигает «самого сильного уровня в отрасли», а срок службы пикселей увеличивается более чем на 100%. Ван Тэн, вице-президент по маркетингу Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, подтвердил, что Redmi K70 Ultra станет первым устройством, в котором будет представлен дисплей нового поколения 1,5K. Этот дисплей, как утверждается, обеспечивает лучшую защиту глаз в отрасли.

Также известно, что Redmi K70 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Что касается внешней сборки и дизайна, телефон может иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Как и предшественник, Redmi K70 Ultra будет иметь степень защиты от пыли и воды IP68, что делает его одним из самых прочных смартфонов на рынке.