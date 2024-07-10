Смартфон может быть оснащён плоским дисплеем, что станет серьёзным изменением в дизайне по сравнению с Oppo Find X7.

Ожидается, что Oppo Find X8 станет одним из самых обсуждаемых флагманских смартфонов в четвёртом квартале этого года. Согласно последним слухам, Oppo Find X8 может быть оснащён чипсетом Dimensity 9400, который станет мощным обновлением по сравнению с его предшественником. Кроме того, телефон может получить плоский дисплей 1,5K вместо изогнутого, что также станет значительным изменением в дизайне.

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Известный информатор Weibo Digital Chat Station сообщил, что прототип Oppo Find X8 оснащён 6,5-дюймовым дисплеем 1,5K с частотой обновления 120 Гц, который поставляется китайским производителем дисплеев. Отсутствие изогнутого дизайна панели может быть положительно принято многими пользователями, которые предпочитают плоские дисплеи из-за их практичности и удобства использования.

Что касается камеры, Oppo Find X8 может быть оснащен тремя объективами на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной датчик серии Sony IMX9, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и 3-кратный перископический телеобъектив. Большой круглый модуль камер также будет иметь брендинг Hasselblad, что указывает на высокое качество фотографий и видео. При этом 3-кратный перископический телеобъектив может быть оснащён датчиком IMX882 (1/1,95 дюйма) с эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм и апертурой f/2,65. Уже известно, что Realme 13 Pro+ и OnePlus 13 также будут использовать тот же датчик для телеобъектива.

Ожидается, что Oppo Find X8 выйдет в трёх вариантах, включая Oppo Find X8 Pro и Oppo Find X8 Ultra. Последний, как ожидается, будет выпущен отдельно в первом квартале 2025 года, подобно недавнему флагману Xiaomi. И стоит ожидать того, что Oppo Find X8 Ultra будет обладать ещё более продвинутыми функциями и характеристиками, чем Oppo Find X8 и Oppo Find X8 Pro.