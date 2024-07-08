Ранее смартфон уже появлялся на таких сайтах сертификации, как EEC (Россия), TDRA (ОАЭ) и FCC (США).

Линейка Edge от Motorola продолжает расширяться, и, похоже, вскоре появится новый смартфон - модель Edge 50. Это устройство, вероятно, станет преемником Edge 40, выпущенного ещё в мае 2023 года. Недавно Edge 50 был замечен на веб-сайте сертификации Бюро индийских стандартов (BIS), что может означать скорейшее появления смартфона на рынках.

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Номер модели Edge 50 (XT2407-3) был указан в листинге BIS, однако никаких подробностей о технических характеристиках телефона не было предоставлено. Тем не менее, Edge 50 уже появился на других сайтах сертификации, таких как TDRA (ОАЭ), FCC (США) и EEC (Россия), что позволило узнать некоторые детали о смартфоне.

Сайт TDRA ОАЭ подтвердил название устройства, а листинг FCC раскрыл некоторые характеристики телефона. Согласно данным FCC, Edge 50 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку 68 Вт. Это значительное улучшение по сравнению с Edge 40, у которого была батарея ёмкостью 4400 мА*ч. Кроме того, Edge 50 будет обладать Bluetooth, NFC, Wi-Fi 6, GPS и 5G-подключение. Ранее на этой неделе был опубликован отчёт, в котором указана возможная цена Edge 50 в Европе - около 599 евро. За эту цену смартфон будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того известно, что телефон будет доступен в персиковом, сером и зелёном цветах.