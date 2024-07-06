Раскрыты подробности о дисплеи, камере, зарядке и многом другом.

Компания OnePlus официально объявила о своей линейке устройств для долгожданного мероприятия по запуску в Милане, Италия, которое состоится 16 июля. На мероприятии будут представлены OnePlus Watch 2R, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord Buds 3 и OnePlus Pad 2. По мере приближения мероприятия инсайдер Ишан Агарвал поделился некоторыми характеристиками планшета OnePlus Pad 2.

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Ожидается, что OnePlus Pad 2 будет иметь 12,1-дюймовый IPS LCD-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3000 x 2120. Дисплей будет поддерживать Dolby Vision и обеспечивать пиковую яркость 900 нит. Под корпусом планшет будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, доступном в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти. OnePlus Pad 2 также будет оснащён массивной батареей ёмкостью 9510 мА*ч с быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 67 Вт.

Что касается фотографий, OnePlus Pad 2 получит 13-мегапиксельную основную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Кроме того, планшет будет оснащён шестью динамиками. OnePlus Pad 2 будет выпущен вместе с OnePlus Stylo 2 (стилус), Smart Keyboard и Folio Case, отражая конфигурацию OnePlus Pad Pro, недавно выпущенного в Китае.

Говоря о других устройствах, подтверждено, что OnePlus Nord 4 будет иметь цельнометаллический корпус, намекающий на премиальный дизайн и высокое качество сборки. OnePlus Watch 2R будет работать на Wear OS, предлагая широкий спектр приложений и функций. Ожидается, что Nord Buds 3 будут позиционироваться упрощённой версией модели OnePlus Buds 3, предлагая привлекательные функции по доступной цене. Летняя презентация OnePlus будет транслироваться в прямом эфире на канале компании на YouTube в 9:00 по восточному времени (16:00 по московскому времени) 16 июля.