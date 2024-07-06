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СтарыйДед
Компания Honor анонсировала первую в отрасли батарею с 10%-ным содержанием кремния высокой плотности
Данная батарея будет использоваться для питания будущего смартфона Honor Magic V3.

12 июля состоится официальный запуск Honor Magic V3, который обещает стать одним из самых тонких и лёгких складных смартфонов на рынке. Перед запуском компания провела технологическую конференцию в Китае, где поделилась своими последними достижениями в области компактного складного форм-фактора.

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На конференции Honor было объявлено о разработке первой в отрасли батареи с 10% содержанием кремния, которая будет использована для питания будущего смартфона Honor Magic V3. Третье поколение кремниевых анодных батарей содержит более 10% кремния, что происходит впервые в отрасли. По данным компании, плотность энергии на 5,74% выше, чем у предыдущего поколения. Это означает, что данная аккумуляторная батарея будет занимать относительно меньший внутренний объëм, что позволяет сделать телефон ещё тоньше, не жертвуя ёмкостью аккумулятора. Говорят, что телефон станет и более функциональным, и более тонким, чем Honor Magic V2, который был выпущен в июле прошлого года. Magic V2 имеет толщину 9,9 мм и 4,7 мм в закрытом и открытом состоянии соответственно. В дополнение к высокой плотности батареи, Honor также создала чип Honor E1, который оптимизирует управление питанием. Сообщается, что чип максимизирует энергоэффективность для улучшения срока службы батареи.

Согласно другим данным, Honor Magic V3 получит простой кожаный корпус. Модуль камеры также претерпит колоссальные изменения. Предшественник оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельным 2,5-кратным телеобъективом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой на задней панели и работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Кремниевый анодный аккумулятор второго поколения в Honor Magic V2 поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Скорее всего, грядущее устройство будет уже оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, а ёмкость составит около 5000 мА*ч.

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Появились фотографии с камеры складного смартфона Honor Magic V3
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