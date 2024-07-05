Продажи новых легковых транспортных средств в России за первое полугодие 2024 года выросли на 74,5%.

По данным Ассоциации европейского транспорта (АЕБ), первое полугодие 2024 года ознаменовалось значительным ростом продаж новых автомобилей в России. С января по июнь было продано 703 765 автомобилей без учёта параллельного импорта и около 754 627 машин, включая его в расчёт. Это на 74,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года. Такой результат подтверждается мощным восстановлением рынка после санкций в 2022 году. При этом стоит отметить, что продажи в июне 2024-го достигли рекордных 130 715 единиц, что на 49,6% выше, чем в июне 2023-го. Это подтверждает, что рост продаж происходит не только за счёт отвлечённого спроса, но и благодаря приветствуемой ситуации в целом.

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Ключевым участием, способствующим такому стремительному развитию, является импортная продукция. Многие автопроизводители, покинувшие Россию в 2022-м, вернулись на рынок, но часто уже в формате параллельного импорта. Несмотря на доминирующее импортное производство, эксперты АЕБ отмечают положительные тенденции в развитии локального производства. С увеличением объёмов производства российскими автомобильными компаниями доля импорта в общем объёме продаж со временем будет снижаться.

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует, что общее количество продаж новых автомобилей в России в 2024 году достигнет 1,45 миллиона единиц. Это значительно выше, чем предыдущий прогноз в 1,3 миллиона машин. Такой оптимистичный прогноз способствует устойчивому восстановлению российского автомобильного рынка и его перспективному развитию.