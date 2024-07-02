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СтарыйДед
Складной смартфон Samsung W25 прошёл сертификацию 3С с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт
Смартфон Samsung W25 является переименованной версией предстоящего Galaxy Z Fold 6.

В ожидании анонса новых флагманских складных смартфонов Samsung внимание индустрии приковано к предстоящей презентации Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Однако, не менее интересным является факт разработки китайской версии этих устройств, которая, вероятно, будет представлена под названиями Samsung W25 и W25 Flip.

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Недавно Samsung W25 был замечен в базе данных сертификации 3C в Китае, что намекает на скорейший выпуск устройства. Согласно данным сертификации, смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт, что соответствует характеристикам его предшественника Samsung W24. Хотя скорость зарядки не претерпела изменений, ожидается, что серия W25 будет иметь более тонкий и легкий дизайн, а также высококлассный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Как и Galaxy Z Fold 6, Samsung W25 будет оснащён двумя дисплеями: 7,6-дюймовой основной панелью Dynamic AMOLED 2x и 6,3-дюймовой внешней панелью Dynamic AMOLED 2x. Серия Samsung W является эксклюзивной для китайского рынка и продолжит сотрудничество бренда с China Telecom.

Интересно отметить, что сроки выпуска серии W25 могут быть немного задержаны по сравнению с Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Предыдущее поколение серии Samsung W24 было запущено в Китае в сентябре 2023 года, поэтому можно ожидать, что линейка W25 будет иметь аналогичные сроки выпуска. Хотя сертификация 3C не раскрывает всех подробностей о серии W25, ожидается, что устройства будут иметь схожие характеристики с Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Тем не менее, китайская версия может иметь некоторые уникальные особенности, предназначенные для местного рынка.

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Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
Samsung выпустит в Китае складной смартфон W25
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