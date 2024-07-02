Кроме чипсета, были подтверждены ёмкость аккумулятора и система камер.

Грядущий iQOO Neo 9S Pro+ готов покорить рынок смартфонов, предлагая впечатляющие характеристики и инновационные функции. Этот субфлагманский телефон, анонсированный для китайского рынка, будет конкурировать с такими устройствами, как Realme GT 6, OnePlus Ace 3 Pro и Redmi K70 Ultra. iQOO Neo 9S Pro+ обещает стать мощным конкурентом благодаря своему высокопроизводительному чипсету Snapdragon 8 Gen 3 и уникальному графическому чипу Q1, разработанному iQOO.

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Вице-президент Vivo по бренду и генеральный менеджер по стратегиям бренда и продукта, Цзя Цзиндун подтвердил различные характеристики Neo 9S Pro+ в Weibo. В частности, он подтвердил, что iQOO Neo 9S Pro+ будет оснащён передовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, iQOO разработала специализированный алгоритм планирования, который позволяет интеллектуально распределять задачи между чипами Snapdragon и e-sports Q1. Эта инновационная функция гарантирует, что устройство будет автоматически выделять больше ресурсов чипу e-sports для повышения игровой производительности.

Neo 9S Pro+ также будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Несмотря на большую батарею, устройство сохранило тонкий профиль в 7,99 мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов в своём классе. iQOO Neo 9S Pro+ будет поставляться с предустановленной ОС Android 14 на базе OriginOS 4.0, используйте новейшие функции и обновления безопасности. Одной из наиболее примечательных особенностей iQOO Neo 9S Pro+ является ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на экране, что делает его первым субфлагманским телефоном компании с данным преимуществом.

Как и Neo 9 Pro, 9S Pro+ будет иметь 50-мегапиксельную (основную, с OIS) + 50-мегапиксельную (сверхширокоугольную) двойную камеру, обеспечивающую высокое качество фотографий и видео. Хотя iQOO Neo 9S Pro+ анонсирован для китайского рынка, его доступность на рынках за пределами Китая остается неясной. Тем не менее, с его впечатляющими характеристиками и инновационными функциями, iQOO Neo 9S Pro+ наверняка привлечет внимание по всему миру.