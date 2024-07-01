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СтарыйДед
Samsung Galaxy Ring сможет измерять температуру кожи и прогнозировать менструальный цикл
Galaxy Ring также сможет определять храп.

Samsung готовится представить свой новый носимый гаджет, Galaxy Ring, на мероприятии Unpacked 10 июля. При этом подробности о его характеристиках не раскрываются. Однако, благодаря демонтажу APK последней версии приложения Samsung Health от Android Authority, можно получить представление о возможностях Galaxy Ring. 

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Базовое отслеживание здоровья, включая мониторинг частоты сокращений и уровня стресса, станет основной функцией Galaxy Ring. Пользователи смогут просматривать эти данные непосредственно в приложении Samsung Health, которое имеет специальные интерфейсы для визуализации информации. Помимо базового определения, Galaxy Ring также предлагает более продвинутые показатели здоровья, такие как измерение температуры кожи и прогнозирование менструального цикла.

Интересной функцией Galaxy Ring станет возможность определения храпа. Данная функция имеется на Galaxy Watch. Для этой функции требуется находящийся поблизости заряжающийся смартфон. Телефон с микрофоном будет использоваться для записи звуков и временных меток событий, связанных с храпом и тяжелым дыханием. Ожидается, что Galaxy Ring будет работать аналогичным образом.

Galaxy Ring будет доступен в девяти различных размерах, от 5 до 13, с ёмкостью аккумулятора, зависящей от размера. Размеры колец с 5 по 7 будут иметь батарею ёмкостью 17 мА*ч, размеры с 8 по 11 - 18,5 мА*ч, а самые большие размеры, 12 и 13, - 22,5 мА*ч. Для тех, кто не уверен в подходящем размере, Samsung предложит набор для определения размера перед завершением заказа. Этот комплект, вероятно, будет включать образцы колец стандартных измерении США. После нахождения идеального размера, необходимо будет ввести его на страницу заказа, прежде чем получить подтверждение по электронной почте. В целом, Galaxy Ring от Samsung обещает стать интересным дополнением к линейке носимых устройств компании, предлагая широкий спектр функций отслеживания состояния и удобную систему определения размера. 

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