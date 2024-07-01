Дизайн в целом похож на предшественника, с плоскими сторонами и острыми углами, но имеются и изменения.

Nubia официально объявила о выпуске своего нового флагманского смартфона Red Magic 9s Pro 3 июля. Компания уже открыла предварительный заказ на устройство и поделилась подробными рендерами, раскрывающими изменения в дизайне.

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Red Magic 9s Pro будет доступен в четырех цветовых вариантах: Day Warrior, Deuterium Front Transparent Silver Wing, Deuterium Front Transparent Dark Night и Dark Knight. Две из четырех версий будут оснащаться прозрачной вставкой около платы и вентиляционного отверстия, что позволит рассмотреть внутренние компоненты устройства.

Дизайн Red Magic 9s Pro похож на предшественника, с острыми углами и прямыми сторонами. Однако есть некоторые изменения. На задней панели модули камеры смещены в бок, модуль вспышки также перенесён с верхней части модуля камеры и теперь находится сбоку от него. Логотип Red Magic также перенесён из центра в сторону. Вентилятор теперь имитирует третью камеру, а сам третий сенсор расположен внутри модуля вспышки. Передняя панель смартфона отличается более узкими рамками по сравнению с Red Magic 8s Pro.

Телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, но с некоторыми улучшениями. Основное ядро чипсета Cortx-X4 SD 8Gen 3 будет разогнано до 3,4 ГГц, что на 0,1 ГГц выше, чем в обычной версии чипсета. Кроме того, как говорят, также будет увеличена частота графического процессора на 1 ГГц. Red Magic 9s Pro будет иметь оперативную память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Согласно слухам, Red Magic 9s Pro будет оснащён многослойной прецизионной системой охлаждения ICE 13.5 Magic, оборудованной VC ледяного класса 10 000 + охлаждающим гелем Frost + высокоскоростным центробежным вентилятором из сплава Shark Fin. Ожидается, что он сможет снизить температуру устройства до 19,5℃, а температуру ядра процессора до 25℃.

Одна из самых интересных функций Red Magic 9s Pro может стать большая языковая модель для функций II. Говорят, что LLM предлагает время ответа на первое слово за 1 секунду, что позволяет быстро и эффективно использовать текстовые функции. Хотя на данный момент информации о функциях ИИ не так много, можно предположить, что они похожи на функции генерации и реферирования текста, уже доступные на многих флагманских устройствах.