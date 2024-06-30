Самый дешёвый китайский кроссовер можно приобрести за 1,8 млн рублей.

Китайский автопроизводитель JAC Motors продолжает покорять российский рынок, предлагая качественные и доступные автомобили. А самым популярным кроссовером является JS3. При этом популярна стала обновлённая версия Luxury. Цены на эту новую версию кроссовера JAC JS3 Luxury стали еще более доступными, чем прежде. Стоимость модели с механической коробкой передач составляет сейчас 1,849 миллиона рублей, в то время как модель с вариатором доступна по цене в 1,899 миллиона рублей. Это на 41 тысячу рублей ниже, чем стоимость предыдущих версий Comfort и Luxury, которые были доступны осенью прошлого года.

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JAC JS3 Luxury оснащён мощным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с. Кроме того, он имеет впечатляющий клиренс в 155 мм и передний привод, позволяющий водителю комфортно и безопасно преодолевать любые дорожные условия. Максимальная скорость кроссовера составляет 180 км/ч, что довольно-таки достаточно для автомобиля в своём классе.

Одним из самых важных моментов новой версии JAC JS3 Luxury - это то, что теперь он доступен только в одной комплектации. В результате полученных отзывов от автовладельцев, данный автомобиль теперь оснащён такими функциями, как система контроля устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система давления в шинах и многое другое. Кроме того, внутреннее пространство автомобиля было полностью обновлено, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для водителя и пассажиров. В салоне автомобиля теперь установлены новые кожаные сиденья, современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль и многое другое.

В целом, новый кроссовер JAC JS3 Luxury - это идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и доступный автомобиль с передними технологиями и функциями безопасности. Его приемлемая цена, мощный двигатель и хороший клиренс делают его отличным выбором для тех, кто хочет с комфортом работать передвигаться по российским дорогам.