Также известна цветовая гамма «Buff Blue» с сине-белой градиентной задней крышкой.

Неизвестный новый телефон Vivo, который, по слухам, является iQOO Neo9S Pro+, недавно появился в базе данных сертификации 3C Китая, что намекает на его скорый выпуск. Сертификация раскрыла номер модели устройства (V2403A) и подтвердила поддержку быстрой системы зарядки мощностью 120 Вт, которая, вероятно, будет достигнута с помощью зарядного устройства V12060L1A0-CN. Это зарядное устройство также поддерживает универсальные протоколы быстрой зарядки 100 Вт PPS/PD. Кроме того, устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч.

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Ранее ходили слухи о новом цветовом дизайне iQOO Neo9S Pro+ под названием «Buff Blue», которая представляет собой заднюю крышку с сине-белым градиентом. Это подтверждается недавним появлением телефона на мероприятии, где Vivo и iQOO объявили о своей поддержке национальной сборной Китая (TEAM CHINA) интеллектуальными технологиями для предстоящих Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Ожидается, что iQOO Neo9S Pro+ будет оснащён большим 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1260 пикселей (вероятно, 1,5К), возможно, производства Huaxing. Система камеры, по слухам, будет состоять из фронтального датчика на 16 МП и двойной задней камеры с основным датчиком на 50 МП.

Под корпусом смартфона, вероятно, будет установлен мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, работающий в тандеме со специальным графическим чипом для повышения производительности. Это обеспечит плавную работу устройства даже при выполнении ресурсоëмких задач. Безопасность устройства, предположительно, будет обеспечена одноточечным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев Goodix под дисплеем. Конструкция телефона будет включать пластиковую рамку, что сделает устройство более простым и удобным в использовании.

Хотя официальная дата запуска iQOO Neo9S Pro+ остается нераскрытой, сертификация 3C предполагает, что пользователи могут ожидать показ устройства где-то в июле.