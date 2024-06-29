Также смартфон использует GPU Maleoon 910, разработанный самой Huawei.

Компания Huawei недавно представила Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition, новое дополнение к линейке Pura 70. После первоначального выпуска стандартной версии на внутреннем рынке в апреле устройство уже вышло на международные рынки, включая Европу и Малайзию. А данная новая модель предлагает возможности спутниковых SMS-сообщений, о чем свидетельствует приписка в названии - Satellite SMS Edition.

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Huawei Pura 70 Satellite SMS Edition, также известный как Huawei Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition, оснащён чипсетом Kirin 9010E. Для сравнения, оригинальный Pura 70 оснащён SoC Kirin 9000S1. Новый чипсет Kirin 9010E может похвастаться 12-ядерной архитектурой с восемью ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 2,19 ГГц для двух больших ядер, 2,18 ГГц для шести средних ядер и 1,55 ГГц для четырех малых ядер. Графический процессор — Maleoon 910 собственной разработки Huawei, работающий на частоте 750 МГц.

По словам инсайдера "WHYLAB", чипсет Kirin 9010E при тестировании на Huawei Pura 70 Beidou Satellite Messaging Edition с 12 ГБ ОЗУ набрал 1358 баллов в одноядерном режиме и 4343 балла в многоядерном режиме на Geekbench 6.2.2. Хотя производительность устройства, по-видимому, немного ниже, чем у стандартного Pura 70, но разница не особо существенна.