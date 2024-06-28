UG Phone U25 5G, скорее всего, будут являться ребрендингом ZTE Blade A75 5G.

Nubia, довольно-таки известная компания на рынке смартфонов, которая в данный момент активно разрабатывает совместные продукты с китайской телекоммуникационной компанией Telemach. Последним пополнением их линейки станет UG Phone U25 5G, который был замечен в базе данных IMEI. Ожидается, что это бюджетное устройство пойдёт по стопам своего предшественника UG Phone U23 5G, который по сути является ребрендингом ZTE Blade A73 5G. Аналогично, UG Phone U25 5G, как полагают, является ребрендингом ZTE Blade A75 5G.

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Следовательно, ожидается, что UG Phone U25 5G будет оснащён 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Это устройство, оснащенное чипсетом Unisoc T760, обеспечивает плавную работу и эффективное время автономной работы. Если говорить о времени автономной работы, то стоит сказать, что UG Phone U25 5G будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч.

Возможности камеры UG Phone U25 5G также заслуживают внимания. Основная камера оснащена датчиком 108 МП, а также вспомогательной камерой 2 МП. Кроме того, для селфи предусмотрена фронтальная камера 5 МП. Как устройство с поддержкой 5G, UG Phone U25 5G обеспечивает быстрое и бесперебойное подключение к Интернету. На UG Phone U25 5G будет предустановлена MyOS 13 на базе Android 13. Благодаря своей доступной цене и впечатляющим характеристикам, UG Phone U25 5G может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищете надёжный и многофункциональный смартфон, не тратя большие деньги.