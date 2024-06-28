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СтарыйДед
Смартфон Red Magic 9S Pro+с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 набрал 2,36 млн баллов на AnTuTu
Однако ранее бренд заявил, что у него будет разогнанный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

Грядущий выпуск смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ от Nubia довольно-таки интересное событие в игровом сообществе. Эти новые устройства, будут оснащены передовыми технологиями и впечатляющими возможностями, которые обеспечат непревзойденный игровой опыт. И в преддверии запуска, Red Magic 9S Pro+ появился на платформе тестирования AnTuTu, раскрывая некоторые из своих основных характеристик.

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В результатах теста указан чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Но ранее бренд указал, что данное устройство будет работать на разогнанном чипсете Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который включает в себя ядра Cortex-X4 с частотой 3,39 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,96 ГГц, два ядра Cortex-A520 с частотой 2,2 ГГц и два ядра Cortex-A720 с частотой 1,1 ГГц. Это обеспечивает поддержку прироста производительности по сравнению с аналогичным Snapdragon 8 Gen 3, который предлагает поддержку частоты 3,3 ГГц и несколько более низкую производительность графического процессора. Red Magic 9S Pro+ также будет оснащён дисплеем с частотой 120 Гц, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и Android 14.

Устройство набрало впечатляющие баллы в тестах AnTuTu, включая 485 3643 балла в тесте ЦП, 979 908 баллов в тесте графического процессора, 507 149 баллов в тестовой памяти и 397 122 балла в тесте UX. Между тем, Red Magic 9S Pro также был замечен в Geekbench, там у него значатся 16 ГБ оперативной памяти, чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и Android 14. Устройство набрало 2319 и 7215 баллов в одноядерном и многоядерном тесте Geekbench 6 соответственно.

При этом по данным инсайдера Digital Chat Station, Red Magic 9S Pro будет иметь батарею ёмкостью 6500 мА*ч и селфи-камеру под дисплеем. Остальные характеристики телефона остаются не известны. Nubia также анонсирует новый игровой ноутбук 3 июля, что делает предстоящий анонс ещё более интересным.

#смартфон #смартфон 2024 #nubia #nubia red magic #nubia red magic 9 #nubia red #nubia redmagic 9s pro
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