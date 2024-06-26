Также в Realme GT 7 Pro будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 4.

Компания Realme в данный момент готовится к выпуску своего следующего флагманского устройства — Realme GT 7 Pro. После успешного запуска Realme GT 6 бренд переключает своё внимание на серию Realme 13 Pro среднего класса, но не раньше, чем даст представление о том, что будет с GT 7 Pro.

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По словам известного информатора, Realme GT 7 Pro, как ожидается, станет мощным устройством, обладающим впечатляющими характеристиками и функциями. Во-первых, телефон будет иметь пыле- и водозащищенную конструкцию, что впервые для компании. Смартфон получит рейтинг IP69. Ожидается, что модуль камеры на GT 7 Pro также станет важным моментом: модуль тройной камеры на задней панели с 50-мегапиксельным основным датчиком и перископическим телеобъективом от Sony IMX882, который будет поддерживать 3-кратный оптический зум.

На передней панели устройства будет расположена микроизогнутая OLED-панель с разрешением 1,5K. Но что ещё более интересно, GT 7 Pro станет первым телефоном Realme, оснащённым встроенным в дисплей ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев — функция, которая становится всё более популярной в современных смартфонах.

Под корпусом GT 7 Pro получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство также будет оснащено большой кремниевой батареей с отрицательным электродом, хотя точная ёмкость пока остаётся неизвестной. Ожидается, что Realme GT 7 Pro будет выпущен во всем мире, в отличие от своего предшественника GT 5 Pro, который был эксклюзивным для китайского рынка. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и возможностям GT 7 Pro станет главным конкурентом на флагманском рынке.