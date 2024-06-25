Данный смартфон разработан в сотрудничестве с Disney Princess.

Компания Xiaomi официально заявила о том, что она готовится выпустить ограниченную серию смартфона Civi 4 Pro, разработанного совместено с Disney. Новый смартфон, который получил название Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, выйдет в Китае уже 27 июня.

реклама

В преддверии релиза Xiaomi поделилась тизером на Weibo. На изображении можно заметить силует Белоснежки в зеркале, сопровождающийся слоганом «Суперфотогеничный кастомный телефон». Это не первый раз, когда Xiaomi сотрудничает с Диснеем или другими популярными брендами. Ранее уже были выпущены современные телефоны с Микки Маусом, посвященные 100-летию Диснея и даже с «Hello Kitty». Все эти смартфоны от Xiaomi имели оригинальный комплект поставки, эксклюзивные дизайны и анимацию зарядки. Ожидается, что издание Disney Princess последует данной тенденции.

Хотя элементы дизайна остаются в тайне, общие характеристики этого телефона ограниченной серии соответствуют стандартной версии Civi 4 Pro. Это означает, что он получит изогнутый 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой расширения 120 Гц. Под корпусом у него находится чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Система камер — ещё одна отличительная особенность Civi 4 Pro. Это первый телефон Xiaomi среди телефонов флагманской серии, оснащенный системой обработки изображений Leica. Civi 4 Pro имеет тройную камеру с основным датчиком на 50 МП, портретным объективом на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП. Все они разработаны совместно с Leica. Камеры даже фронтальные две — в основном на 32 МП и еще одна на 32 МП для сверхширокоугольных селфи. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 4 700 мА*ч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 67 Вт.