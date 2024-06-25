Данный смартфон будет иметь улучшенный чипсет, аккумулятор и датчик отпечатков пальцев в сравнении с iQOO Neo 9 Pro.

Последние несколько месяцев iQOO активно выпускает в Китае новые смартфоны под брендом Neo. В декабре 2023 года бренд анонсировал Neo 9 и Neo 9 Pro с чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9300 соответственно. Глобальный вариант Neo 9 Pro был оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. В прошлом месяце iQOO представила в Китае Neo 9S Pro с новейшим чипсетом Dimensity 9300+. По слухам, в настоящее время бренд работает над iQOO Neo 9S Pro+ пока только для китайского рынка с тремя значительными обновлениями.

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Утечка информации указывает на то, что iQOO Neo 9S Pro+ будет иметь те же характеристики, что и iQOO Neo 9 Pro (китайский вариант), но с тремя ключевыми отличиями. Эти изменения будут касаться чипсета, аккумулятора и датчика отпечатков пальцев. Neo 9 Pro оснащён чипсетом Dimensity 9300, аккумулятором емкостью 5160 мА*ч и оптическим датчиком отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. В свою очередь, Neo 9S Pro+, как ожидается, будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором большей ёмкости и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, также встроенным в дисплей.

Что касается других функций, Neo 9S Pro+, скорее всего, будет иметь 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он будет оснащён 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 50-мегапиксельной задней камерой с поддержкой OIS. Ожидается, что устройство будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0 и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Ещё одно устройство, упомянутое в посте, — iQOO Z9 Turbo+. Хотя ожидается, что это будет бюджетный вариант, он будет оснащён мощной SoC MediaTek Dimensity 9300+. К сожалению, никаких дополнительных подробностей об устройстве на данный момент неизвестно.