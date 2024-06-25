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СтарыйДед
Смартфон Oppo A3 5G появился в листинге China Telecom с процессором Snapdragon 695 SoC
Листинг намекает на июльские сроки выпуска в Китае.

После волны слухов и предположений появились новые подтверждения о выпуске смартфона Oppo A3 5G. Листинг на China Telecom указывает номер модели «PKA110», подтверждая имя устройства — Oppo A3 5G. Это подтверждает догадки о том, что этот номер модели может соответствовать версии A3 Pro с плоским дисплеем. Листинг также намекает на то, что телефон может быть выпущен в Китае уже в июле, но при этом точная дата пока неизвестна.

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Oppo A3 5G, как сообщается, будет оснащён процессором Snapdragon 695 SoC (модель SM6375). Это означает, что Oppo, возможно, рассмотрит использование имеющихся запасов SD695, прежде чем перейти к новым процессорам. По неподтвержденным данным, на телефоне будет установлена новая операционная система Android 14 с собственной ColorOS 14 от Oppo.

Кроме того, Oppo A3 5G, как сообщается, будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2412 x 1080 пикселей. Размеры устройства составляют 162,54 х 75,44 х 7,15 мм, вес примерно 179 граммов. Что касается дизайна, как сообщается, Oppo A3 5G будет иметь круглый модуль камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой, аналогичный дизайну версии Pro. Однако, в отличие от кожаной отделки модели Pro, ожидается, что A3 5G будет иметь более бюджетный цельнопластиковый корпус. В нижней части телефона, как сообщается, расположены порт USB Type-C, лоток для SIM-карты и динамик. В целом, Oppo A3 5G, по-видимому, будет иметь множество улучшений по сравнению с моделями, включая чуть быстрее процессор, более крупный дисплей, а также более экономичный дизайн.

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