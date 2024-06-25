Точное количество новых Lada Aura неизвестно, но инсайдеры говорят о сборке 1-2 прототипов в неделю с середины мая.

Российский автопром в восторге от недавней публикации фотографий, на которых изображены прототипы новой Lada Aura. Эти изображения вызвали интерес как у автолюбителей, так и у экспертов, предлагая взглянуть на премиальное направление модели и уникальные особенности, отличающие её от предшественницы Lada Vesta.

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Прототипы Lada Aura могут похвастаться светлым кузовом, контрастирующим с ранее встречавшимися черными версиями. Новый дизайн демонстрирует черный салон, многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком, а также черные зеркала, крышу и антенный плавник, сохраняя знакомый стиль Lada. На фотографиях четко видно наличие переднего и заднего парктроника, намекая на запланированный уровень оснащения модели. Ожидается, что Lada Aura будет оснащена такими функциями, как ESP, климат-контроль, подогрев форсунок омывателя ветрового стекла, мониторинг слепых зон, а также подогрев переднего лобового стекла и задних сидений.

Lada Aura выйдет на рынок этой осенью, первоначально в премиальной версии, оснащённой 1,8-литровым двигателем и вариатором. Упрощенная модификация для служб такси выйдет позже. Этот стратегический шаг подтверждает направление модели как более комфортного и динамичного автомобиля. Lada Aura на 25 сантиметров длиннее Vesta, что обеспечивает больше места для пассажиров сзади, что делает её привлекательным вариантом для семей.

Данный автомобиль представляет собой значительный шаг вперед для российского автомобилестроения, демонстрируя приверженность качеству, комфорту и инновациям. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и премиальному дизайну новая модель имеет все шансы стать конкурентом на рынке семейных седанов и завоевать расположение российских автолюбителей.

Точная цена Lada Aura не разглашается, но ожидается, что она будет конкурентоспособна с другими моделями в сегменте семейных седанов. Благодаря своим инновационным характеристикам и оснащению Lada Aura может стать одним из самых технологичных российских автомобилей, привлекая внимание не только отечественных автолюбителей, но и зарубежных покупателей.