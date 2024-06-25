Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Замечены новые прототипы Lada Aura с обновлённым дизайном
Точное количество новых Lada Aura неизвестно, но инсайдеры говорят о сборке 1-2 прототипов в неделю с середины мая.

Российский автопром в восторге от недавней публикации фотографий, на которых изображены прототипы новой Lada Aura. Эти изображения вызвали интерес как у автолюбителей, так и у экспертов, предлагая взглянуть на премиальное направление модели и уникальные особенности, отличающие её от предшественницы Lada Vesta.

реклама

Прототипы Lada Aura могут похвастаться светлым кузовом, контрастирующим с ранее встречавшимися черными версиями. Новый дизайн демонстрирует черный салон, многоспицевые хромированные диски с направленным рисунком, а также черные зеркала, крышу и антенный плавник, сохраняя знакомый стиль Lada. На фотографиях четко видно наличие переднего и заднего парктроника, намекая на запланированный уровень оснащения модели. Ожидается, что Lada Aura будет оснащена такими функциями, как ESP, климат-контроль, подогрев форсунок омывателя ветрового стекла, мониторинг слепых зон, а также подогрев переднего лобового стекла и задних сидений.

Lada Aura выйдет на рынок этой осенью, первоначально в премиальной версии, оснащённой 1,8-литровым двигателем и вариатором. Упрощенная модификация для служб такси выйдет позже. Этот стратегический шаг подтверждает направление модели как более комфортного и динамичного автомобиля. Lada Aura на 25 сантиметров длиннее Vesta, что обеспечивает больше места для пассажиров сзади, что делает её привлекательным вариантом для семей.

Данный автомобиль представляет собой значительный шаг вперед для российского автомобилестроения, демонстрируя приверженность качеству, комфорту и инновациям. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и премиальному дизайну новая модель имеет все шансы стать конкурентом на рынке семейных седанов и завоевать расположение российских автолюбителей.

Точная цена Lada Aura не разглашается, но ожидается, что она будет конкурентоспособна с другими моделями в сегменте семейных седанов. Благодаря своим инновационным характеристикам и оснащению Lada Aura может стать одним из самых технологичных российских автомобилей, привлекая внимание не только отечественных автолюбителей, но и зарубежных покупателей.

#автомобили #автомобиль #автомобилестроение #автомобили из #lada #lada vesta #lada granta #автомобилестроение в россии #lada aura #lada largus
+
Написать комментарий (0)
Учёные проанализировали аварии с участием беспилотных и традиционных транспортных средств
BYD работает над новым флагманским гибридным кроссовером Ming
В России впервые с марта 2023 года упал спрос на автомобили класса "Люкс"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
17
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
4
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
1
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
92
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
"Серые" Toyota Corolla Cross появились на российском рынке по цене от 2,5 млн рублей
+
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Арестованный в России Пол Уилан просит США вынудить Москву пойти на обмен заключённым
1
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
2

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
12
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
36
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
12
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
02:17
Самый прикол был раньше если с компьютерюниверс брать. Дешевле немецких цен было. Так как без немецкого налога)
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
World Trailer
02:01
"идеально подходит для домашних медиацентров" Дааа.. идеальнейше просто подходит! С вырезанным то AV1 декодером :D
Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
World Trailer
01:53
Это вообще не та малина... без ЭЛТ монитора и клавы от которой клавиша в лоб могла отскочить :D
Pocket 386 - возрождение ретро-ПК в портативном формате
Давид Назлуян
01:30
Сомневаюсь, что для игры, просто такой конфиг удобно использовать для монтажа (большой объем всех накопителей)
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Давид Назлуян
01:29
А как же фризер 420? И поверьте, на фоне интела она пипец холодная) Говорю, как владелец максимально похожего конфига (не знаю исполнения видюхи, у меня палитовская OC)
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
Дмитрий Меньшин
01:27
Диск 22Тб очевидно рассчитан на сервер. И их оттуда снимают из-за тог, что они уже выработали свой ресурс и стали ненадёжные. А ты вот, рядовой покупатель, поешь говна. Ещё и продают даже не с 50% ски...
Seagate начала продажу восстановленных Б/У HDD-накопителей на платформе eBay
Megadeth2006
00:49
Бред, а не пост, сейчас корпуса на столько продуваються, и водянки стоят
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
[RL]Max
00:45
Потому, что мощного железа тут нет. Обычный ПК средняк
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Мимо
00:44
Очередной "элегантный дизайн" для любителей ЛГБТ .
Kingston представила оперативную память Fury Renegade RGB Limited Edition DDR5
Aison
00:42
Ну да, так мы и поверили. МногоходовОчка
Adobe отреагировала на возмущение пользователей и изменила «Соглашение» по обслуживанию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем